Москва, , 14:47 — REGNUM

В провинции Идлиб 4 августа 2019 года был уничтожен один из видных полевых командиров террористической группировки «Хурас Ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Автомобиль боевика подорвался на самодельном взрывном устройстве в городе Тафтаназ.

Речь идет об Абу Аль-Валиде Аль-Туниси. Он являлся гражданином Туниса и занимал в группировке важный пост. Данная группировка относится к сирийскому филиалу террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Пока ни одна из групп джихадистов не взяла на себя ответственность за ликвидацию высокопоставленного боевика. Междоусобные столкновения в Идлибе возникают часто. Причиной их служит, как правило, передел сфер влияния, борьба за контроль важных (денежных) контрольно-пропускных пунктов и имущественные вопросы.

Активисты сирийской оппозиции обвинили в этой акции спящие ячейки другой террористической организации — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые часто проводят подобные операции в провинции Идлиб. Новостной ресурс Al-Masdar News в свою очередь утверждает, что эта спецоперация могла быть проведена силами специальных операций вооруженных сил РФ.