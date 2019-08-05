Сан-Диего, США, , 15:08 — REGNUM

Бывший вице-президент США Джо Байден перепутал город и штат, где произошла стрельба, в результате которой погибли десятки человек. Об этом 5 августа сообщает Fox News.

«Трагический инцидент в Хьюстоне сегодня, а также днем ранее в Мичигане» , — заявил Байден во время беседы со спонсорами на благотворительном ужине в Сан-Диего.

Кандидат в президенты США от Демократической партии перепутал город Хьюстон в штате Техас с городом Эль-Пасо, а штат Мичиган со штатом Огайо. Позднее политик понял свою ошибку и исправился.

Подобный конфуз случается с 76-летним демократом не впервые, ранее он не смог отличить бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер от недавно ушедшей в отставку, но занимавшей тот же пост Терезы Мэй.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа в США в городе Эль-Пасо произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек, порядка 40 человек получили ранение. Позднее еще одно аналогичное преступление произошло в городе Дейтон, штат Огайо, где погибли девять человек.

Стрельба с применением огнестрельного оружия в США происходит с пугающей регулярностью, разрешение на свободное ношение оружия приводит к большому числу жертв среди населения, однако 2-ю поправку к конституции страны, гарантирующую это право, отменять пока не собираются.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в Техасе: подозреваемому грозит смертная казнь