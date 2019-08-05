Москва, , 14:36 — REGNUM

Протест Японии из-за учений российских военнослужащих на Курилах очень напоминает историю про «последнее китайское предупреждение» или поговорку о собаке и караване, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Подробности: Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Можно лишь констатировать, что период, когда японская сторона пыталась имитировать желание договариваться о мирном договоре, завершен, и японский МИД вернулся к работе в дежурном режиме на данном направлении.

«Поскольку учения российских войск носят плановый регулярный характер, японской стороне стоит согласовать с Генштабом РФ сроки и тексты таких протестов для подачи в автоматическом режиме», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир.

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