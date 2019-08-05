Киев, , 14:34 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского установит систему тотального мониторинга «Большой брат» не только за депутатами однопартийного большинства, но и за действиями чиновников правительства и мэриями городов-миллионников. Об этом 5 августа написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Эксперт отметил, что система мониторинга направлена на то, чтобы снизить «коррупционные фантазии» депутатов и чиновников.

«Легкость и скороспелость отбора кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа» теперь приходится компенсировать суровостью жесткого контроля над ними как членами однопартийного большинства украинского парламента. Этим будет заниматься система тотального мониторинга за депутатами однопартийного большинства — «Большой брат», — отметил Небоженко.

Он считает, что команда Зеленского пойдет на риск и назначит на пост премьера своего человека.

«Та же проблема ожидает команду президента Зеленского и при выборе премьер-министра. Так как партия «Слуга народа» еще не успела вырастить своего опытного, честного, популярного кандидата в премьер-министры, то ей придется рисковать и выбирать из того что у нее есть. Более того, так как украинская власть представляет собой сеть сообщающихся сосудов и пересекающихся ветвей, то вслед за мониторингом парламентского большинства остро встанет вопрос о создании «Старшего Брата» для исполнительной власти… на предмет коррупционных и профессиональных аномалий», — добавил Небоженко.

По его словам, в регионах установление системы контроля «Большой брат» начнется после смены губернаторов.

«Наконец, к Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом — это уже другой вопрос», — подытожил Небоженко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что пропрезидентская партия намерена использовать в парламенте программное обеспечение, чтобы отслеживать голосование депутатов. По его словам, это поможет избежать политической коррупции. Он добавил, что в партии систему уже прозвали «Большой брат».