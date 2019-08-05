Бишкек, , 14:33 — REGNUM

Тысячи тонн бензина и дизельного топлива попадают в Киргизию под видом бензанола и других нефтепродуктов, не облагающихся таможенными пошлинами. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании коллегии налоговой службы, пишет «24.kg».

»Вы все прекрасно знаете, как и финполиция, кто стоит за контрабандой горюче-смазочных материалов», — подчеркнул глава правительства.

Также высокопоставленный чиновник раскритиковал госорганы за значительный рост контрабанды алкоголя из-за рубежа.

«Показатели алкогольной отрасли резко снизились в несколько раз. В прошлом году было произведено 15 миллионов литров алкогольной продукции, а в этом — 4 миллионов 410 тысяч литров. Неужели все так изменилось или же люди перестали пить? По статистике можно понять, что импорт алкогольной продукции возрос», — констатировал он.

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