Тартус, Сирия, , 14:21 — REGNUM

Самолет-разведчик ВМС США пролетел вблизи базы российского Военно-морского флота в сирийском Тартусе. Такое данные приводит авиационный ресурс PlaneRadar.

Boeing P-8A Poseidon ВМС США (сс) aceebee

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169 329 взлетел с аэродрома «Сигонелла» на Сицилии, его полет проходил в восточной части акватории Средиземного моря.

В районе базы в Тартусе самолет оказался в 12:15 мск 5 августа. Такой же самолет с бортовым номером 169 328 примерно в это же время выполнил патрулирование вдоль российского побережья Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные беспилотные аппараты и самолеты-разведчики регулярно проводят полеты у российских границ и вблизи объектов в Сирии. Так, 31 июля стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk семь часов курсировал вблизи Крыма и побережья Краснодарского края.

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