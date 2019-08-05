Багдад, , 14:23 — REGNUM

Министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта провели переговоры в Багдаде, об этом 5 августа сообщает Rudaw.

Дипломаты договорились об углублении экономического, политического и военного сотрудничества, с целью продемонстрировать возможности для диалога на Ближнем Востоке.

Главы внешнеполитических ведомств согласились с реальностью угрозы возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому дипломаты приняли решение активизировать деятельность по уничтожению остатков преступной группировки.

Напомним, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди после того, как занял свой пост активизировал усилия по налаживанию отношений с Египтом и Иорданией. Стороны уже подписали ряд экономических документов, углубляющих двусторонние отношения.

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