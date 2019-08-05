Киев, , 14:18 — REGNUM

Команде президента Украины Владимира Зеленского нужно создать в новом правительстве министерство бедности. Об этом 5 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Он сообщил, что среди граждан Украины растет уровень не только финансовой, но и энергетической бедности.

«Какое бы министерство добавить? Министерство бедности. Для Украины это было бы очень актуальное министерство. Потому что чем дальше, тем большее количество людей будет нуждаться в услугах данного министерства, начиная от финансовой бедности и заканчивая энергетической бедностью, которая признается Европейским Союзом из-за высоких тарифов. У нас пока эту проблему предпочитают не замечать», — рассказал Землянский.

Эксперт также связывает с «кадровым голодом» желание команды Зеленского сократить количество министерств в Кабинете министров. «Некого ставить», — заметил Землянский.

Он считает, что новое правительство Украины может оперативно разработать и подать в Верховную раду проект бюджета на 2020 год.

«Подавать можно какие угодно документы, вопрос в том, насколько он будет реалистично прописан, насколько он будет выполняемым? Мы видим, что бюджет Гройсмана недовыполнен на 4% по расходным частям. Денег катастрофически не хватает… Выполнить процедуру — это еще не значит получить на выходе качественный документ», — пояснил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее будущий народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев выразил надежду, что до 15 сентября новое правительство подаст в Раду проект бюджета на 2020 год.