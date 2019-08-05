Киев, 5 августа 2019, 14:18 — REGNUM
Команде президента Украины Владимира Зеленского нужно создать в новом правительстве министерство бедности. Об этом 5 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
Он сообщил, что среди граждан Украины растет уровень не только финансовой, но и энергетической бедности.
Эксперт также связывает с «кадровым голодом» желание команды Зеленского сократить количество министерств в Кабинете министров. «Некого ставить», — заметил Землянский.
Он считает, что новое правительство Украины может оперативно разработать и подать в Верховную раду проект бюджета на 2020 год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее будущий народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев выразил надежду, что до 15 сентября новое правительство подаст в Раду проект бюджета на 2020 год.