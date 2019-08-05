Каспийск, Дагестан, , 14:17 — REGNUM

Свыше 40 молодых лейтенантов — выпускников военных вузов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда и Рязани — прибыли на Каспийскую флотилию для прохождения военной службы. Офицеры назначены на должности в соединения и воинские части в Дагестане и Астраханской области, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Лейтенанты будут проходить службу и руководить подчиненным личным составом на ракетных и артиллерийских кораблях, в том числе малых, ракетных катерах, басовых и рейдовых тральщиках.

«Большинство молодых офицеров уже приступили к исполнению своих служебных обязанностей в корабельных соединениях и вышли в море для выполнения своих первых учебно-боевых задач», — рассказали в ЮВО.

Напомним, Каспийская флотилия — это морская составляющая Южного военного округа, которая базируется в Дагестане и Астраханской области и обеспечивает национальные интересы России в регионе Каспийского моря. В частности, проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговых предприятий, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

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