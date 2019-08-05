Москва, , 14:05 — REGNUM

Заместитель министра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер 31 июля 2019 года выступила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Ее выступление было посвящено влиянию санкций, наложенных минфином США.

Сигал Манделкер отметила, что министерство финансов США с начала деятельности администрации президента США Дональда Трампа ввело 190 пакетов санкций. Эти санкции были направлены против более 2600 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов. Только за 2019 календарный год выписано 1,3 млрд штрафов на физических лиц, финансовые учреждения и компании.

В качестве основных достижений минфина США за последние два года Сигал Манделкер, в том числе, перечислила следующие:

уменьшение доходов Ирана на миллиарды долларов, разрушение основных сетей по снабжению Башара Асада нефтью и другими ресурсами, перекрытие доступа организации «Хезболла» к финансированию, расширение секторальных и других санкций против России, что привело к отказу крупных западных компаний от совместных геологоразведочных предприятий с российскими компаниями и падению прямых иностранных инвестиций, разрушение судоходных, финансовых и экспортных сетей Северной Кореи, что создало возможности для дипломатического диалога.

Китайские эксперты подсчитали, что Соединенные Штаты в общей сложности ввели уже более 8000 санкций против физических лиц, учреждений и компаний, морских и воздушных судов.

Следует заметить, что официально декларируемые причины применения санкций со стороны США весьма далеки от их истинных целей: применение санкционного механизма является для Вашингтона инструментом, направленным на сохранение своего политического и экономического доминирования.