Москва, , 14:06 — REGNUM

Украину ждёт продажа остатков государственного имущества и дальнейшая ликвидация. Об этом заявил политический обозреватель Дмитрий Лекух в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Прошедшие выборы это показали. Показали достаточно простую вещь: украинцы, сами того не понимая, выбирали не президента, не депутатов, не представительскую власть, они выбирали ликвидационную комиссию для государства. Речь идёт о нескольких сценариях ликвидации проекта «Украина», бизнес-проекта. Слава Богу удалось избежать жёсткий вариант, к сожалению, не прошёл вариант медленного «гниения». Скорее всего, сейчас будет быстрая приватизация земли, продажа банков, заводов, всего что осталось и затем ликвидация», — предрёк эксперт.

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