Гонконг, Китай, , 13:59 — REGNUM

В Гонконге сотрудники полиции задержали 82 человека в ходе протестов, сообщает 5 августа South China Morning Post.

«С начала протестов 9 июня полиция тысячу раз применила слезоточивый газ и задержала 500 человек, из них 82 были задержаны сегодня», — сообщил издания сотрудник полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче КНР жителей Гонконга, которые подозреваются в нарушении китайских законов. Протестные акции продолжаются уже несколько месяцев. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

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