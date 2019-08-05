Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM

Глава Генконсульства США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост. Об этом дипломат заявил в радиоэфире «Эха Москвы».

Как сообщает интернет-газета Znak, Пол Картер продолжит работу в одном из институтов Вашингтона, а его отставка связана с плановой ротацией дипломатов.

Отметим, что Пол Картер отработал в Екатеринбурге два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа свой пост покинул глава Генконсульства Германии в Екатеринбурге Штефан Каиль. Дипломат отработал на Среднем Урале четыре года с сентября 2015 года.

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