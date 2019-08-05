Москва, , 13:57 — REGNUM

Новым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве стал Сергей Фомин, использовавший в качестве «живого щита» чужого ребёнка. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на «ОВД-инфо», следствие изменило статус Фомина со свидетеля на подозреваемого.

Как уточняет издание «Медуза», уже 5 августа суд рассмотрит ходатайство об аресте Фомина.

Сергей Фомин привлёк внимание пользователей соцсетей после публикации блогером Илиасом Меркури видео, на котором мужчина явно координирует действия толпы на митинге, учит выкрикивать определённые лозунги и направляет движение людей. Затем он принимает из рук другого участника незаконной акции малолетнего ребёнка, ранее находившегося в коляске, и, держа его перед собой, направляется к месту оцепления полиции.

https://twitter.com/imerkouri/status/1156450277869924352

Уже после публикации видео выяснилось, что на нём запечатлён Сергей Фомин — сотрудник штаба Любови Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по причине множественных нарушений при сборе подписи, в том числе — использования данных несуществующих избирателей и уже умерших людей. В частности, за Соболь якобы подписалась скончавшаяся в мае секретарь избирательной комиссии района Арбат Лилия Симанкова. Кроме того, в сданных Соболь документах обнаружились подписи Елена Булычевой и Веры Ибрагимовой, также ушедших их жизни ещё до старта избирательной кампании.

Кроме того, Соболь сдала в избирком 268 подписей так называемых «избирателей-призраков» — людей с несуществующими или недостоверными паспортными данными. В общей же сложности недействительными и недостоверными признаны 688 подписей, которые сдала Любовь Соболь.

Использование Фоминым ребёнка на митинге вызвало широкое неодобрение. В частности, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене Андрей Коченов заявил, что правоохранительные органы должны дать оценку этому факту. «До какой низости может опуститься человек, рожденный мужчиной, но так и не понявший, что значит им быть! Я готов был увидеть все, что угодно, но только не это: взрослый прикрывается младенцем, спасая свою собственную шкуру», — возмутился Коченов.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала прекратить вовлечение несовершеннолетних в митинги. «Уже не раз говорили, оставьте детей в покое», — сказала Кузнецова.