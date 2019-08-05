Ульяновск, , 13:56 — REGNUM

Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о «переформатировании правительства». Пост главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве. Об этом говорится в заявлении главы региона, сделанном 5 августа на аппаратном совещании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Губернатор считает, что «настало время перемен», сославшись на «серьёзные изменения в экономической и социальной политике» страны, в частности, инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты. И стоит задача достигнуть максимальных показателей, но не в части социально-экономической статистики, а «реальных изменениях к лучшему в жизни большинства жителей» региона. И поэтому Сергей Морозов принял «несколько ключевых решений».

«Первое — принять на себя всю полноту ответственности за развитие Ульяновской области, совместив функциональные полномочия губернатора региона и председателя правительства», — говорится в заявлении губернатора.

Кроме того, он заявил о том, что региональный парламент должен получить полномочия для внесения «альтернативных кандидатур» на посты заместителей председателя правительства области и министров. Сергей Морозов также подчеркнул, что «переформатированному правительству» необходимо будет «кардинально изменить свою работу с населением».

Напомним, в 2018 году в Ульяновске отменили двуглавую систему муниципального самоуправления и объединили должности главы города и главы администрации.

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