Ставрополь, , 13:55 — REGNUM

В небе над Ставропольским краем начались военные учения штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа. Летчики отрабатывают навыки пилотирования на предельно малых высотах, до 25 метров над землей, сообщили ИА REGNUM 5 августа в округе.

Экипажи учатся скрытному перемещению с использованием ландшафта местности в целях ухода от средств противовоздушной обороны условного противника. Полеты выполняются парами и в составе звеньев в сложных погодных условиях и в ночное время.

Всего в учениях задействовано свыше 100 человек из числа пилотов и инженерно-технического состава авиаполка. В воздух поднимаются более 10 самолетов.

Стоит отметить, что с 6 по 16 августа масштабные учения летчиков авиационного полка Южного военного округа также пройдут в Ростовской области. Пилоты на многофункциональных фронтовых истребителях-бомбардировщиках Су-34 будут отрабатывать умение наносить удары по наземным объектам, навыки скрытного перемещения и уклонения от атаки истребителей условного противника.