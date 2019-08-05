Бишкек, , 13:48 — REGNUM

Алмаз Онолбеков освобожден с должности председателя государственной таможенной службы Киргизии. Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили 5 августа в отделе информационного обсечения аппарата правительства республики.

Новым главой государственной таможенной службы при правительстве Киргизии назначен Алтынбек Торутаев. Ранее он занимал должность заместителя председателя службы.

Отметим, ранее Алмаз Онолбеков неоднократно подвергался критике из-за расхождения в показателях по импорту и экспорту товаров из Казахстана и Китая. Однако в государственной таможенной службе Киргизии это обвинение отвергалось.

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