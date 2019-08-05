Самара, , 13:47 — REGNUM

28 августа начнется досрочное голосование на выборах депутатов в Самарской области, 5 августа сообщает 63.ru.

По словам председателя областной избирательной комиссии Вадима Михеева, процесс голосования зачастую вызывает много критики.

«Но постараемся, чтобы он прошел в регионе гладко. В области около 260 тысяч потенциальных избирателей. Надеемся, что в выборах примут участие хотя бы треть из них», — сообщил он журналистам.

Ожидается, что самые «непредсказуемые выборы» будут в Самаре и Новокуйбышевске. В столице области будут избирать депутата губернской думы от Безымянского округа. На это место претендуют 4 человека. В Новокуйбышевске в результате голосования будет сформирован новый состав городской думы. Там народными избранниками решили стать 156 человек.

Напомним, что в Самарской области одновременно идут 34 избирательных кампании.

В досрочном голосовании могут принять участие те граждане России, которые по уважительной причине не смогут проголосовать в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.