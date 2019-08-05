Лондон, , 13:43 — REGNUM

В случае проведения повторного референдума по вопросу о выходе Шотландии из состава Великобритании могут победить сторонники независимости страны, сообщает Holyrood со ссылкой на данные опроса, проведенного по заказу члена британской Консервативной партии Майкла Эшкрофта.

Так, было опрошено 1019 жителей Шотландии, из них 46% выступили за независимость страны, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов. Еще 11% не определились с выбором. Вместе с тем отмечается, что большинство жителей страны хотели бы провести второй референдум к 2021 году.

Читайте также: Глава Шотландии: После Brexit регион будет добиваться независимости

Как сообщало ИА REGNUM, на референдуме 2014 года 55% жителей Шотландии высказались против независимости от Великобритании.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что ее стране необходимо провести повторный референдум о независимости от Великобритании. По ее мнению, выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза может привести к катастрофе в шотландской экономике. В связи с этим Стерджен высказалась за проведение повторного референдума, предположительно, в мае 2021 года.

Читайте также: Британское правительство исключило проведение референдума в Шотландии