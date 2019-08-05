Москва, 5 августа 2019, 13:37 — REGNUM
В Рослесхозе настаивают на создании баз Авиалесоохраны вблизи возможных мест возникновения лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
«Необходимо создать филиалы Авиалесоохраны на территориях, которые приближены к зонам контроля», — заявил и.о. главы Рослесхоза Михаил Климов в ходе совещания в Госдуме.
Такая мера позволит существенно сократить срок «долета» самолетам и вертолетам до очагов лесных пожаров, отметил он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти заявляют о сокращении на 25% площади лесных пожаров в Сибири, максимальная площадь лесных пожаров составляла более 3 млн га.
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