Нижний Новгород, , 13:32 — REGNUM

В топ-20 рейтинга влияния глав субъектов вошли губернаторы из шести регионов Приволжского федерального округа. Такие данные приводятся в аналитическом докладе АПЭК по итогам июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В губернаторский топ-10 из Поволжья вошли глава Татарии Рустам Минниханов, который занял третье место, а также глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава Мордовии Владимир Волков, которые оказались соответственно на седьмом и девятом местах. При этом самарский губернатор усилил свои позиции, переместившись на одно место вверх. Позиции Минниханова и Волкова за месяц не изменились.

В двадцатку глав регионов с «очень сильным влиянием» вошли также ещё три губернатора из Поволжья: на 15 месте — нижегородский губернатор Глеб Никитин, на 18-й строчке — глав Удмуртии Александр Бречалов, на 19-й позиции — исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров.

В исследовании отмечается, что Глеб Никитин в июле по сравнению с июнем переместился с 11 на 15 место — «вероятно, после того как уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении руководителя Главного управления автомобильных дорог региона», говорится в документе. Эксперты в целом констатируют, что «фактором уязвимости для губернаторов становятся антикоррупционные процессы в отношении высокопоставленных региональных чиновников и управленцев». На одну строчку вниз переместился Бречалов.

Далее идут глава Чувашии Михаил Игнатьев (37 место), губернатор Пермского края Максим Решетников (38 место), руководитель Ульяновской области Сергей Морозов (40 место), губернатор Саратовской области Валерий Радаев (43 место), исполняющий обязанности губернатора Оренбуржья Денис Паслер (46 место), глава Пензенской области Иван Белозерцев (59 место), глава Марий Эл Александр Евстифеев (65 место), губернатор Кировской области Игорь Васильев (75 место).

Отметим, что наибольшее падение за месяц — у Александра Евстифеева, который потерял 17 позиций. На девять позиций спустился вниз Игорь Васильев. Самый высокий рост (+8 позиций) показал Денис Паслер, за ним следует Радий Хабиров (+7 позиций), переместившись с 26 места и покинув группу «Сильное влияние».

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в июле 2019 года