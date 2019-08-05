Пекин, , 13:31 — REGNUM

Индонезия и Южная Корея намерены заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IK-CEPA) к концу 2019 года, чтобы активизировать двусторонние торговые и другие экономические отношения. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита в ходе двусторонней встречи с министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи в кулуарах 8-го совещания о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в Пекине (Китай).

«Индонезия и Южная Корея договорились завершить переговоры к концу 2019 года, к 30-летию саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Кореи», — заявил министр торговли Индонезии.

В ходе двусторонней встречи Энггартиасто Лукита также пригласил южнокорейских бизнесменов принять участие в торгово-промышленной выставке Trade Expo Indonesia (TEI), запланированной на 16−20 октября 2019 года.

Издание отмечает, что торговый баланс между Индонезией и Южной Кореей в 2018 году достиг 18,6 млрд долларов США. Общий объем экспорта Индонезии в Южную Корею в 2018 году составил 9,53 млрд долларов США, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Между тем, импорт Индонезии из Южной Кореи в 2018 году достиг 9,1 млрд долларов США, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита встретился с рядом бизнесменов из Китая в посольстве Индонезии в Пекине.

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