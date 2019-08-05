Москва, , 13:23 — REGNUM

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») отметил низкую эффективность расследования преступлений, связанных с пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Лесной пожар (сс) Kaibab National Forest

Происходит это из-за отсутствия взаимодействия между лесной охраной, выявляющей факты правонарушений, и органами, осуществляющими дознание и предварительное расследование, указал парламентарий.

«Значительная доля виновных в лесных пожарах уходит от заслуженного наказания, соответственно, нет профилактики и возмещения ущерба», — констатировал он.

В 2018 году за умышленные поджоги лесов осуждены шесть человек, из них только три к реальному лишению свободы, приводит депутат данные судебной статистики.

Всего по статье 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений») зарегистрировано 642 преступления, из которых только 64 по Иркутской области, Бурятии и Красноярскому краю. Данные о количестве осужденных лиц отсутствуют, указал Пискарев.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Читайте развитие сюжета: В Госдуме предложили готовить следователей по поджогам лесов