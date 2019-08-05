Таллин, , 13:18 — REGNUM

Эстония не будет признавать российские паспорта, которые были выданы жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) после 24 апреля 2019 года в случае, если владельцы документов не были ранее гражданами РФ. Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято сегодня, 5 августа, и «вступает в силу немедленно».

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке выдачи российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Российский лидер подчеркнул, что гражданство России жителям Донбасса предоставляется из гуманитарных соображений, так как Украина фактически бросила их на произвол судьбы.

Позднее, в июле 2019 года, упрощенный порядок получения паспортов РФ был распространён на всех граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины.

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