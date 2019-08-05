Киев, , 13:04 — REGNUM

В понедельник, 5 августа, лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, как именно новая украинская власть, имеющая абсолютное большинство в парламенте, собирается «возвращать Крым и Донбасс».

Отдать концы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сама подобная постановка вопроса, перечисление двух этих регионов через запятую, подсказывает, что все планы обречены остаться на бумаге, потому никто не стал бы перечислять эти регионы через запятую, если действительно хотел бы вернуть Донбасс.

Иногда мантра про Крым произносится лишь в силу необходимости, не может же украинская власть пока официально от него отказаться — это дело неближайшего будущего; однако другие заявления Разумкова в том же интервью подсказывают, что к миру эта власть не стремится.

Разумков рассказал, что у украинской стороны «есть желание закончить войну», но такого желания, мол, нет у другой стороны. И перечислил, что здесь требуется, кроме новых законов: в первую очередь «дипломатия и санкционное давление».

На этот моменте любые переговоры можно заканчивать, потому что очевидно, каким способом в Киеве «рассчитывают» достичь мира: методом давления Запада на Россию и уступок России; не менее очевидно, что этот способ не работает и не сработает.

В числе других потребных для решения донбасской проемы средств Разумков назвал «информационную политику», по которой подразумеваются, видимо, рассказы для жителей Донбасса о том, как им будет хорошо в составе страны, которая их бомбила.

Но ни слова не сказано о Минских соглашениях, то есть никто в Киеве и не собирается идти по тому единственному пути, по которому следует идти, чтобы вернуть мир в Донбасс и Донбасс на Украину.

Разумков, конечно, это лишь часть коллективного Зеленского, который сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье; но, пожалуй, именнов донбасском вопросе новая украинская власть вполне едина — договариваться они не хотят.

Им не нужен Донбасс с его разрушенной инфраструктурой и нелояльным электоратом; им нужна вечно незаконченная война, потому что поставленное этой власти задание — не дать состояться примирению.

Коллективный Зеленский успешно обвел вокруг пальца граждан Украины, которые абсолютным большинством голосов отдали всю власть в стране тому, кто максимально не похож на Порошенко внешне, но является тем же Порошенко по сути. Но в Донбассе этот номер не пройдет.