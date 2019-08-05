Ашхабад, , 13:02 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время своего отпуска совершил поездку к одной из главных достопримечательностей республики — газовому кратеру Сияние Каракумов, передает туркменский телеканал Altyn Asyr .

На кадрах видео показано, как глава государства управляет гоночным автомобилем, мчащемся вокруг пылающего кратера. В телесюжете также сообщается, что Бердымухамедов завершил работы над написанием книги о собаках породы алабай.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов с 5 июля не появляется на публике. Местные СМИ сообщили, что с 15 июля по 15 августа глава государства будет находиться в отпуске. После этого, в конце июля, в СМИ стали появляться сообщения о смерти Бердымухамедова. Однако официальные власти опровергают эту информацию.

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