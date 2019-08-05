Исламабад, , 12:57 — REGNUM

Решение правительства Индии лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса в министерстве иностранных дел Пакистана восприняли с решительным осуждением. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 5 августа.

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«Ни один односторонний шаг правительства Индии не может изменить этот спорный статус, закреплённый в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в комментарии МИД Пакистана.

В ведомстве заявили, что Исламабад предпримет все возможные меры «для противодействия незаконным шагам».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал законопроект о лишении проблемного штата Джамму и Кашмир особого статуса. Документ, отменяющий 370 статью конституции, был внесен в парламент страны.

В случае одобрения регион Джамму и Кашмир утратит свой особый статус, потеряв ряд прав, и станет союзной территорией.

Напомним, штат Джамму и Кашмир населяют в основном представители ислама, здесь их большинство, что предопределяет сепаратистские наклонности, в подогреве которых официальный Нью-Дели обвиняет Пакистан.

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