Анкара, , 12:57 — REGNUM

Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге, отвечая на вопрос, достигнуто ли соглашение с Турцией по вопросу создания на севере Сирии зоны безопасности или нет, заявил, что переговоры по данной теме продолжаются, но на данный момент стороны не пришли к каким-либо ясным результатам. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Джеймс Джеффри отметил: «С одной стороны находится наш важный региональный партнёр — Рабочая партия Курдистана, а с другой — Турция, наш союзник по НАТО. Рабочая партия Курдистана вселяет в нас определенное беспокойство. Мы достаточно обеспокоены ее угрозой, тем, что она выступает против Турции и недавно убила турецкого дипломата в Эрбиле. Мы стремимся сбалансировать наши тревоги». Дипломат подчеркнул, что значительную часть турецкого населения составляют этнические курды, и добавил, что стороны вели переговоры по вопросу защиты курдского населения, а Турция вовсе не имеет планов по оккупации северных регионов Сирии.