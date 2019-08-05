Анкара, 5 августа 2019, 13:37 — REGNUM
Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Нужно не вносить раздор, а объединяться. Мы хотим привнести в Турцию новое политическое мировоззрение. Мировоззрение далёкое от ссор. Мировоззрение, которое сплотило бы всех вместе. Которое сфокусировано на будущем Турции. В рамках которого веру, самоощущение и образ жизни не эксплуатируют в политических целях, а, наоборот, их уважают». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Иногда об этом говорят как о страшилке. Мол, если кемалисты (сторонники идей Ататюрка) придут к власти, они сделают это и то, не поддерживайте их, пусть лучше они не выиграют. Я отсюда обращаюсь ко всем нашим гражданам, у вас не должно быть и тени сомнения. Мы будем до конца уважать веру, самобытность и образ жизни каждого из нас». Политик добавил: «Два философских стержня Мустафы Кемаля Ататюрка заключаются в следующем. Первый — политика «моя сущность — в свободе и независимости». То есть, желание жить под своим флагом в мире и спокойствии, неприятие угнетения любой страны. Второй — если победы, добытые на полях сражений, то есть, политические, не увенчиваются победами экономическими, то такая страна не может отстоять свою независимость».