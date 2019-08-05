Исламабад, , 12:53 — REGNUM

Президент Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф осудил решение Индии лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, об этом 5 августа сообщает Geo TV.

По мнению политика, представляющего оппозицию в парламенте страны, решение отменить 370 статью конституции Индии, закрепляющую особую роль указанного региона, является «актом измены».

Глава Пакистанской мусульманской лиги призвал руководство Пакистана потребовать экстренного заседания СБ ООН, а также провести консультации с дружественными странами, среди которых Россия, Китай, Турция и Саудовская Аравия.

Напомним, за последние недели ситуация в индийском штате Джамму и Кашмир значительно обострилась, в результате чего вспыхнули столкновения между местными сепаратистскими группами и правительственными войсками.

Власти страны приняли решение лишить регион особого статуса, что значительно снизит его автономию. Соответствующий документ уже был подписан президентом страны и направлен для утверждения в парламент.

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