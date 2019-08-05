Днепропетровск, Украина, , 12:59 — REGNUM

Приговор Покровского суда Днепропетровской области Украины в отношении исполнителей убийства херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк вступил в законную силу. Об этом заявил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко 5 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, пять человек, которые подозревались в совершении преступления, признали свою вину, и пошли на сделку со следствием. В результате они получили от 3 до 6,6 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля 2018 года помощницу мэра Херсона облили кислотой. Спустя некоторое время она скончалась в киевской больнице.