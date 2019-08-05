Анкара, , 12:50 — REGNUM

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не располагает планами по встраиванию приобретенных Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в какую-либо интегрированную систему противоракетной или противовоздушной обороны блока. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Йенс Столтенберг также отметил, что приветствует новый раунд переговоров Турции с США по вопросу возможности приобретения американских ЗРК Patriot. Генеральный секретарь альянса сообщил, что, по располагаемым им сведениям, Турция также продолжает проводить консультации по мониторингу ЗРК с Италией, Францией и другими партнёрами по НАТО. Напомним, что турецкие власти неоднократно заявляли, что Турция является отнюдь не единственной страной НАТО, располагающей российскими системами вооружений, и выражали свое недоумение столь бурной негативной реакцией союзников по альянсу, в частности США, относительно приобретения Турцией российских ЗРК, с чем не сталкивались, например, страны Восточной Европы, также имеющие на вооружении системы российского производства.