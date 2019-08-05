Анкара, , 12:54 — REGNUM

Временный поверенный в делах постоянного представительства Турции при ООН Рауф Алп Денкташ на заседании Совета Безопасности, где обсуждался доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша «Дети и боевые действия», заявил, что Турция выступает против шагов, направленных на поддержку и легитимизацию террористической организации Рабочая партия Курдистана. По его словам, это стало причиной того, что Турция осудила составление «Плана действий» между ООН и террористами, который подписал особо опасный террорист Ферхат Абди Шахин, разыскиваемый по «красному» циркуляру Интерпола. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рауф Алп Денкташ отметил: «Турция удовлетворена тем, что в докладе упоминаются факты нарушения прав детей боевиками Рабочей партии Курдистана и совершенные ими преступления. Рабочая партия Курдистана/Демократический союз/Отряды народной обороны является террористической организацией, виновной в смерти более 40 тыс. человек, поэтому и отношение к ней должно быть соответствующим. Признавать ее легитимной нельзя ни в коем случае». Временный поверенный в делах добавил: «Рабочая партия Курдистана действует в Сирии таким же образом, как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические организации, поэтому нельзя проводить между ними различия. Доклад генерального секретаря свидетельствует о жестоком обращении боевиков с детьми на территориях, находящихся под их контролем».