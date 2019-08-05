Москва, , 12:45 — REGNUM

Сирийская арабская армия дала боевикам время до 16 августа 2019 года, чтобы они покинули демилитаризованную зону на северо-западе Сирии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на источник среди сирийских военных. Также сообщается, что сирийская армия будет продолжать наносить удары по джихадистам внутри демилитаризованной зоны до тех пор, пока они там будут находиться.

В настоящее время удары сирийских военных сосредоточены по позициям боевиков в городах Кафр-Зита, Аль-Латамна, Хан-Шейхун и Заках, расположенных на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб.

Военные эксперты отмечают, что вероятность выхода исламистов из Идлибской демилитаризованной зоны крайне мала. Крупнейшая террористическая группировка в Большом Идлибе «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже официально заявила, что не будет выводить свои силы из этого района. Именно эта группировка контролирует большую часть провинции Идлиб. Таким образом, вопрос по данному региону можно будет решить только военным путем.

Исходя из заявления сирийских военных, можно предположить, что до 16 августа 2019 года Дамаск не будет предпринимать наступательных действий наземными силами и ограничится нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов при поддержке ВКС РФ.

На начало мая 2019 года в зоне Большого Идлиба, по оценке генштаба ВС РФ, находилось около 40−45 тысяч боевиков. Чтобы «перемолоть» такое количество джихадистов понадобиться значительное время. Также следует учитывать помощь боевикам оружием и боеприпасами со стороны Турции.