Минск, , 12:45 — REGNUM

Александр Лукашенко констатировал беспрецедентную интенсивность развития сотрудничества Белоруссии с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Об этом было заявлено 5 августа в ходе переговоров с вице-президентом банка Вазилом Худаком, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что в мае 2017 года было подписано рамочное соглашение с ЕИБ и «буквально за прошлый год и за нынешний — 335 млн евро — за полтора года портфель Европейского инвестиционного банка по Белоруссии». По его словам, ЕИБ с другими банками (выступающими соинвесторами) финансирует в республике ряд очень серьезных проектов, среди них — реконструкция и модернизация автомобильной дороги М7/Е28 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный Лог) вместе с реконструкцией приграничного пункта пропуска.

«Думаю, со временем мы задействуем и дорогу Север-Юг — это Санкт-Петербург-Одесса», — сказал Лукашенко. Он также позитивно оценил участие ЕИБ в экологических проектах, сказав Худаку: «Самое важное, в чем вы нам помогаете, — это модернизация наших котельных в ЖКХ. У нас леса огромное количество, дров хватает, а мы потребляем для отопления больше всего природный газ, а где-то еще и нефтепродукты. Это ненормально».

Худак сообщил, что ЕИБ ориентирован именно на долговременные вложения, его финансирование рассчитано на 15−25 лет. Банк намерен открыть представительство в Белоруссии и вкладывать в постсоветскую республику ежегодно суммы от 200−300 млн евро.