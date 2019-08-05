Новосибирск, , 12:37 — REGNUM

Незарегистрированный кандидат на выборах мэра Новосибирска Алексей Южанин подал апелляцию в Новосибирский областной суд. Ранее Центральный районный суд города отклонил его иск к избиркому.

Как сообщает «Ваш город.ру», Южанин также продолжает голодовку, которую он объяыил после решения избирательной комиссии. Правда, из-за ухудшившегося состояния здоровья начал пить соки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Новосибирска отказала главе крестьянско-фермерского хозяйства Алексею Южанину, который выдвигался от «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу», в регистрации на выборах мэра города. После чего он подал иск в суд, объявил голодовку и неоднократно выходил на одиночные пикеты.

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Напомним выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Избирком зарегистрировал 17 из 20 кандидатов.

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