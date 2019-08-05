Москва, , 12:32 — REGNUM

Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди заявил, что скоро в России появятся предприниматели из Индонезии, которые откроют в Москве традиционные индонезийские рестораны, сообщает Antaranews.

«В Москве есть два индонезийских ресторана, но они основаны предпринимателями из России», — заявил посол Индонезии, открывая индонезийский фестиваль в Москве.

По его словам, в Индонезии обещают привлечь предпринимателей, которые смогут открыть индонезийские рестораны в Москве.

Ранее председатель комиссии московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Индонезии Александр Попов заявил, что инвестиционные возможности в России, которые Индонезия могла бы использовать, — это ресторанный бизнес.

«Создайте рестораны, которыми действительно будут управлять индонезийцы», — заявил Александр Попов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четвертый по счету фестиваль Индонезии прошел в Москве со 2 по 4 августа 2019 года.

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