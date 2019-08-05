Аддис-Абеба, , 12:34 — REGNUM

Правительство Китая пожертвовало Эфиопии 9 тысяч метрических тонн пшеницы и риса в качестве гуманитарной помощи. Государственный министр финансов Эфиопии Адмасу Небебе, член Национальной комиссии по устранению рисков стихийных бедствий Митику Касса и посол КНР в Эфиопии Тан Цзянь приняли участие в церемонии передачи чрезвычайной продовольственной помощи на сумму более 7 млн долларов. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Чрезвычайная продовольственная помощь от Китая будет перенаправлена нуждающимся, а именно — жителям Эфиопии, пострадавшим от сильнейшей засухи. Засуха в восточной части страны была вызвана изменением направления течения Эль-Ниньо и привела к массовым переселениям местных жителей, а также из-за засухи погибло более ста человек.

Во время проведения II Форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который состоялся в апреле 2019 года, Китай объявил о намерении безвозмездно предоставить продовольственную помощь Эфиопии на общую сумму в 15 млн долларов в 2019 году.