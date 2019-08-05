Москва, , 12:23 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя Совета министров Ливана Сааду Харири с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, соответствующий документ опубликован 5 августа на сайте российского правительства.

Медведев напомнил, что Россию и Ливан связывают дружественные и партнерские отношения. По словам премьер-министра, страны поступательно развивают торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин и спецпредставитель главы правительства Ливана Джордж Шаабан обсудили в Москве вопросы военно-технического сотрудничества, а также перспективы развития этого взаимодействия.

Также отметим, что в конце марта 2019 года президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Ирана Мишелем Ауном. На встрече российский лидер назвал Ливан «традиционным и давним партнером» Москвы на Ближнем Востоке и выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего многовекторного сотрудничества.

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