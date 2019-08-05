Москва, 5 августа 2019, 12:19 — REGNUM
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Реформа коснется полномочий власти, системы лесничества, учета лесного хозяйства и качества прогнозирования.
«Пора вернуться к вопросу распределения полномочий между федеральными органами власти, региональными и местными — действующая конструкция оказывается нерабочей», — заявил Неверов
Он настаивает также на анализе правоприменительной практики. Госдума в 2018 году приняла закон, позволяющий расширять лесные просеки до 100 метров, однако нормой не воспользовались. Парламентарий предлагает выдавать разрешения на вырубку леса под просеки.