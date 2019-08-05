Анкара, , 19:25 — REGNUM

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай встретился с представителями молодежи Северного Кипра, приехавшими в Турцию для участия в молодежном лагере министерства спорта и молодежной политики. На встрече он заявил: «Здесь находится ваша родина, вы здесь вовсе не гости». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «В Турции вы можете пользоваться всеми правами, которые мы в равной степени предоставляем всем студентам. Добро пожаловать на вашу исконную родину. Мы хотим, чтобы в Турции вы это почувствовали. Да, ваша родина — Северный Кипр, но знайте, что таковой является и Турция, вы здесь не гости. Знайте, что точно так же, как на Кипре, вы объединяетесь в районы, округа и деревни, были едины с вашими товарищами там, так и здесь 82 млн турок едины с вами. Они ваши товарищи, друзья и братья». Вице-президент добавил: «Мы хотим развивать и укреплять единство, связь и дружбу нашей молодежи с кипрской. Возможно, ваше пребывание здесь станет первым шагом на пути к этой цели».