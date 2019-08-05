Киев, , 12:39 — REGNUM

Российско-украинские переговоры касательно транзита газа продолжатся после назначения нового состава правительства Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, сообщило 5 августа информационное агентство «Укринформ».

"Нам важно сохранить транзит. Это не только поступления порядка $3 млрд, которые мы потеряем, если не будет транзита. Это также вопрос нормального функционирования газотранспортной системы, а также геополитики. Для этого надо провести переговоры с поставщиком, Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся», — рассказал он.

Данилюк добавил, что вариант привлечения дополнительных участников переговоров не рассматривается.

«Переговоры идут между НАК «Нафтогаз Украины» и Газпромом, а также между двумя правительствами. Место для каких-то третьих сил, тем более политических, не предусмотрено и быть не может», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия предложила России заключить десятилетний контракт на транзит газа через Украину.

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