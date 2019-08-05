Киев, 5 августа 2019, 12:39 — REGNUM
Российско-украинские переговоры касательно транзита газа продолжатся после назначения нового состава правительства Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, сообщило 5 августа информационное агентство «Укринформ».
Данилюк добавил, что вариант привлечения дополнительных участников переговоров не рассматривается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия предложила России заключить десятилетний контракт на транзит газа через Украину.
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