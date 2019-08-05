Багдад, , 12:26 — REGNUM

Делегация Иракского Курдистана посетит Багдад для переговоров с центральным правительством страны, об этом 5 августа сообщает Kurdistan.ru.

Основной целью переговоров станет решение конфликтной ситуации, сложившейся между Багдадом и Эрбилем после курдского референдума о независимости, прошедшего в сентябре 2017 года.

Власти Иракского Курдистана заинтересованы в преодолении затянувшегося конфликта, сказывающегося на процессе стабилизации в стране, а также в спорных регионах.

Напомним, в сентябре 2017 года в курдской автономии прошел референдум о независимости. Голосование вызвало резкую негативную реакцию со стороны Багдада, а также региональных держав.

После плебисцита шиитские ополченцы, лояльные правительству страны, вытеснили курдов из спорных территорий, которые теперь перешил под контроль Багдада.

Также власти Ирака наложили на Иракский Курдистан ряд санкций, которые со временем были отменены. Тем не менее, несмотря на некоторые шаги по улучшению отношений, конфликт до сих пор не исчерпан. Эрбиль обвиняет власти страны в политике «арабизации», проводимой на спорных территориях.

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