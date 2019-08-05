Исламабад, , 12:17 — REGNUM

4 августа вице-председатель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Наваз Шариф призвала своих сторонников к маршу на Исламабад и свержению правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Марьям Наваз Шариф, выступая на митинге за освобождение ее отца, экс-премьера Наваза Шарифа, призвала собравшихся организовать массовый марш на столицу страны, чтобы «забить последний гвоздь в гроб правительства». Также политик коснулась судьбы жителей индийского Кашмира, которые, по ее словам, в настоящее время страдают от жестокости Нью-Дели.

Напомним, что бывший премьер-министр Пакистана и председатель «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Наваз Шариф был приговорен к семи годам заключения по коррупционному делу о фабриках Аль-Азиза.