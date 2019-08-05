Бишкек, , 12:15 — REGNUM

Правительство принимает меры по возвращению в Киргизию детей, находящихся в «лагерях для беженцев» в Сирии и в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Руководит деятельностью в этой сфере вице-премьер-министр Жениш Разаков. Данный вопрос находится под личным контролем премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, подчеркивают в правительстве.

Киргизстанские власти уже решили вопрос организации чартерного рейса в Ирак для доставки несовершеннолетних граждан обратно в Киргизию. Также подготовлены деньги для выплаты штрафов за нарушение ими правил визового режима Ирака.

Сейчас в правительстве согласовывают проект распоряжения о выделении финансовых средств, необходимых для организации вывоза детей из Сирии и Ирака.