Исламабад, , 14:06 — REGNUM

4 августа в Исламабаде прошло заседание Комитета национальной безопасности Пакистана под председательством премьер-министра Имрана Хана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана заявил о готовности ответить на любую попытку агрессии со стороны Индии. Имран Хан также осудил использование Индией кассетных боеприпасов, которые, по заявлению пакистанской стороны, использовались для обстрела на Линии контроля в Кашмире. По словам премьер-министра, Индия не исполняет свои международные обязательства, а ее «заносчивость» может привести только к росту конфликтности в регионе. Также Имран Хан отметил, что Пакистан поддерживает народ Кашмира перед лицом «индийской жестокости» и «не изменит свою позицию, которая основывается на резолюциях Совета Безопасности ООН».

Ранее пакистанские военные заявили о найденных на пакистанской территории кассетных боеприпасах, якобы использованных вооруженными силами Индии для обстрела. Ни Индия, ни Пакистан конвенцию о запрете использования таких боеприпасов не подписали.