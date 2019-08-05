Исламабад, , 13:24 — REGNUM

4 июля межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана заявила, что сообщения индийских СМИ о нарушении Линии контроля в Кашмире пакистанской армией — это пропаганда.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, межведомственная служба заявила, что сообщения о вторжении пакистанских войск и якобы найденных на индийской территории телах пакистанских военных — это откровенная ложь и «попытка отвлечь внимание мирового сообщества от жестокостей в контролируемом Индией Кашмире». В своем опровержении пакистанские военные сослались на новый доклад своих индийских коллег, в котором признается, что никаких нарушений Линии контроля со стороны Пакистана не наблюдалось.

В свою очередь пакистанские военные обратили внимание на найденные на пакистанской территории кассетные боеприпасы, якобы использованные вооруженными силами Индии для обстрела. Ни Индия, ни Пакистан конвенцию о запрете использования таких боеприпасов не подписали.