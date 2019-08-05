Исламабад, , 13:36 — REGNUM

4 августа генеральный секретариат (ОИС) выразил обеспокоенность ситуацией в индийском Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, генеральный секретариат ОИС выразил озабоченность развертыванием в Кашмире дополнительных иррегулярных подразделений армии и полиции Индии, а также использованием вооруженными силами Индии кассетных боеприпасов против мирного населения. Также ОИС осудила убийство гражданского населения Пакистана из-за нарушения Индией режима прекращения огня на Линии контроля в Кашмире. Организация также выразила солидарность с народом индийского Кашмира.

Федеральные власти Индии прибегли к силе для подавления массовых волнений в штате Джамму и Кашмир. Ввиду угрозы терактов контингент войск в штате был значительно увеличен. В ходе новых протестов силы полиции и армия применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Двое кашмирцев были убиты в ходе «контртеррористической операции».