Нью-Дели, , 12:52 — REGNUM

4 августа председатель объединения сепаратистских партий Кашмира «Всепартийная конференция Хурийят» Саид Али Гилани заявил, что Индия готовит самый страшный в истории геноцид.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, лидер кашмирских сепаратистов обратился за помощью к мусульманам всего мира на своей странице в социальной сети «Твиттер». По словам Гилани, если борцы за свободу Кашмира погибнут в ходе «масштабного индийского геноцида», а мусульмане будут молчать, то все они «ответят перед Аллахом».

Федеральные власти Индии прибегли к силе для подавления массовых волнений в штате Джамму и Кашмир. Ввиду угрозы терактов контингент войск в штате был значительно увеличен. В ходе новых протестов силы полиции и армия применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Двое кашмирцев были убиты в ходе «контртеррористической операции».