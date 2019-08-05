Москва, , 12:12 — REGNUM

Российская Федерация осуждает введение Соединенными Штатами санкций против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, заявил 5 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран», — заявил Рябков на брифинге.

По его словам, введение Вашингтоном ограничительных мер против Зарифа является беспрецедентной мерой нажима, такой мере не должно быть места в современных международных отношениях.

Читайте также: Рухани: действия США в отношении Ирана — детское поведение

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, заявив, что Вашингтон более не считает главу МИД Ирана приоритетным контактом и считает его угрозой американской политической повестке.

В свою очередь власти Ирана заявили, что санкции против Зарифа не смогут ему помешать и далее защищать национальные интересы страны,

Читайте также: Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о «паранойе Помпео»